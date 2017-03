Senadora da Bahia participa de encontro de Mulheres do PSB Paraibano

Foto: Ascom

Dentro da programação do mês das mulheres e com o tema “Juntas na luta pela igualdade de oportunidades!”, realiza-se nesta sexta-feira (17), à partir das 8h30m, no Auditório do Hotel Netuanah, o Encontro de Mulheres do PSB.

Para uma das organizadoras, professora Ivanilda Gentle (Secretária Nacional de Mulheres Negras do PSB), o encontro pretende ser um momento de reunião das mulheres que formam hoje o PSB paraibano, entre prefeitas, vereadoras, secretárias e dirigentes dos mais diversos municípios administrados pelo PSB na Paraíba.

“Vamos reunir para formar e organizar o segmento, em vista dos enfrentamentos que teremos no próximo período”.

De acordo com Ivanilda, “será uma oportunidade especial, dentro do mês das mulheres, para debater o papel e a participação da mulher na política, e contando com a participação de mulheres que fazem hoje o que de melhor temos no parlamento nacional e paraibano”, disse.

O evento, que será composto de mesas redondas com palestras e debates, contará com a participação da Senadora Lídice da Matta (PSB/BA) e das Deputadas Cristina Almeida (PSB/AP) e Estela Bezerra (PSB/PB) que debaterão o tema “Mulher na Política e os seus desafios”, em uma mesa sob a Coordenação da professora Valquíria Alencar (Secretária Geral da Executiva Estadual do PSB).

Em outra mesa, o encontro terá a Secretária Nacional da Negritude Socialista Brasileira-NSB, Valneide Nascimento, que debaterá com Durvalina Rodrigues (Secretária Geral da Negritude – PSB/PB), Cris Lucena (Secretária de Mulheres do PSB/PB) e Yá Renilda Bezerra de Albuquerque (Secretária da NSB – João Pessoa/PB), “A importância do Segmento de Mulheres na conjuntura Nacional”.

Na abertura dos trabalhos, além do presidente do PSB paraibano, Edvaldo Rosas, o evento contará com o Governador Ricardo Coutinho, presidente de honra do PSB paraibano, Deputado Gervásio Maia Filho, presidente da Assembléia Legislativa, além de representantes das prefeitas e vereadoras socialistas, em uma mesa que terá a Coordenação da dirigente Jô Oliveira (Secretária de Mulheres Negras e Juventude Negra – PSB/PB)

A Comissão Organizadora do evento, é composta por Ivanilda Matias Gentle , Valquíria Alencar, Cris Lucena, Durvalina Rodrigues, Jô Oliveira, Yá Renilda Bezerra, Ronaldo Benício, Gregory Gentle e Ednaldo Alves.

SERVIÇO:

ENCONTRO DE MULHERES DO PSB/PB

Juntas! Na luta pela igualdade de oportunidades!

QUANDO: Sexta-feira, 17 de março de 2017 – 8h30m.

LOCAL: Auditório do Hotel Netuanah – Av. Cabo Branco, 2698 – João Pessoa – PB.