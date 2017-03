Senador sobre transposição do Rio São Francisco: “A obra é do povo”

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) comemorou a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco à Paraíba, nesta quinta-feira (09). As águas adentraram em solo paraibano e seguem para o açude de Boqueirão.

Em entrevista, Cássio afirmou que ao receber a notícia da chegada das águas, sentiu a maior emoção de sua vida pública.

Ele ressaltou ainda que a obra não tem pai e é uma conquista do povo, pois foi paga pelos impostos de todos os cidadãos.

– Senti a maior alegria e emoção da minha vida pública, quando fui comunicado que as águas da transposição adentraram na Paraíba. Fiquei acompanhando pela madrugada as águas chegando em Monteiro. Estamos falando de algo que vem do tempo da coroa e, de lá pra cá, houve luta de muita gente. Mas, a obra é do povo. Essa obra foi feita com os impostos que o povo paga – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.