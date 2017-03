Senador se reúne com presidente da CEF para tratar da abertura de agências na PB

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) teve uma reunião de trabalho esta semana com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

O objetivo foi tratar da ampliação da atuação da CEF na Paraíba, através da abertura de agências bancárias nas cidades de Cacimba de Dentro e Conde.

Foto: Ascom

Raimundo Lira lembrou ao presidente que as duas cidades necessitam da presença da CEF, para agilizar a vida dos moradores e promover o desenvolvimento local.

“Cacimba de Dentro é uma cidade que polariza uma região e precisa da presença Caixa Econômica para dar suporte às suas atividades econômicas”, disse ele.

No caso do Conde, Lira destacou o caráter turístico da cidade e sua importância para o desenvolvimento do Litoral Sul da Paraíba.

“É uma cidade turística, recebe muitos visitantes, da Paraíba e de outros estados, e, igualmente, precisa de uma agência”.

Gilberto Occhi garantiu ao senador que o superintendente da Caixa Econômica na Paraíba, Marcos Vinicius, vai procurar os prefeitos Nelinho Costa, de Cacimba de Dentro, e Márcia Lucena, do Conde, para tratar do assunto.

Ao final, Lira mostrou-se satisfeito com a reunião de trabalho. “É assim que nós fazemos, sempre pensando no desenvolvimento, na melhoria da qualidade de vida dos municípios paraibanos. Eu sempre tenho dito que a população reside nos municípios e que, portanto, precisa receber o suporte necessário do setor público para que moradores, comerciantes, empreendedores, permaneçam em suas cidades”, disse ele.