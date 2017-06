Senador participa da Festa de Santo Antônio e faz reunião de trabalho com prefeitos

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) participou, nesta segunda e terça-feira (12 e 13 de junho) das festividades de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Piancó.

Ele também concedeu entrevistas à imprensa do Vale do Piancó e aproveitou para fazer uma reunião de trabalho com prefeitos da região.

Foto: Ascom

Na noite da segunda-feira (12), Raimundo Lira prestigiou a festa de rua em homenagem ao padroeiro de Piancó.

No início da noite, ele esteve na residência do prefeito Daniel Galdino e da ex-prefeita Flávia Galdino, onde conversou com lideranças políticas e convidados, que participavam de um jantar.

Acompanhado do deputado federal Hugo Motta (PMDB-PB), Lira cumprimentou os presentes, um a um. Dentre eles, o deputado estadual Tovar Correia Lima e os prefeitos Zé Leite, de São José de Caiana; e Leonice, de Boa Ventura.

Depois, todos foram para o pavilhão, onde ocorria a festa de rua.

Na manhã da terça, Lira participou da tradicional Missa de Santo Antônio, na igreja que leva o nome do santo padroeiro de Piancó.

Também participaram da celebração o deputado federal Rômulo Gouveia (PSDB-PB) e o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues.

Lira também concedeu entrevista na Rádio Cidade FM de Piancó e a outros jornalistas que cobriam a festa, oportunidade em que detalhou as ações de seu mandato – em especial as voltadas para os municípios do Vale do Piancó.

Depois, promoveu reunião de trabalho com os prefeitos Nilson Lacerda, de Conceição; Dedé, de Santana dos Garrotes; Genoilton, de Olho D’Água; Zé Leite, de São José de Caiana; Segundo Madruga, de Emas; além dos anfitriões Daniel Galdino, prefeito de Piancó; e Flávia Galdino, ex-prefeita da cidade.