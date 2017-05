Senador paraibano sai em defesa de Temer e pede que Congresso siga com as reformas

O senador do PMDB da Paraíba, José Maranhão, falou sobre o atual momento político do Brasil e disse que este é de dificuldades e por isso era preciso prudência para aguardar o resultado das apurações contra o presidente Michel Temer, para não cometer injustiças.

Questionado se seria a favor das eleições diretas, o senador foi enfático:

– Não. Porque acho que temos que nos ater ao texto da Constituição que fala que, se o presidente e o vice forem afastados, assumiria o presidente da Câmara, e se esse, por sua vez, estiver impedido, assume o do Senado e se houver a mesma coisa, aí são convocadas as eleições diretas – explicou.

Foto: Paraibaonline

Maranhão disse que é preciso seguir o rito e que se houver este tipo de eleição, ele acredita que surja um nome com as características essenciais que o momento exige.

– Não é possível que no Brasil não tenha um nome para assumir o ônus desse momento. Temos muitos políticos, mas é preciso que seja alguém que tenha competência para lidar com as necessidades inerentes à Presidência. Não é qualquer pessoa – ressaltou.

Por fim, o senador peemedebista cobrou que o Congresso volte à normalidade e coloque em pauta as votações das reformas.

– Não está havendo crise nas reformas. A crise é eminentemente política, ética e moral – finalizou.

*As informações repercutiram na Rádio Correio FM.