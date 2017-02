Senador paraibano afirma que não vai assumir cargos este ano

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) reafirmou, nesta segunda-feira (20), que o ano de 2017 será de muito trabalho e de se dedicar integralmente aos projetos da Paraíba.

Ele se reportou a notícia veiculada na coluna Esplanada, publicada no Jornal O Dia, edição deste domingo (19), que citou o seu nome como um dos cotados para assumir o comando do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado.

Raimundo Lira reiterou que, neste momento, não está pleiteando qualquer cargo ou função, em Brasília.

“2017, para mim, será um ano de muito trabalho e de dedicação à Paraíba e aos municípios paraibanos. Não há interesse meu, neste momento, por pleitear cargos ou funções, seja no Legislativo ou no Executivo”, disse o Senador.

Lira disse que tem se esforçado, em Brasília, para trazer recursos para os municípios.

“A exemplo das prefeituras de todo o País, as prefeituras paraibanas estão passando por dificuldades, e nós precisamos ajudá-las”, reafirmou.