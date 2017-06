Senador explica motivo de não ter participado da abertura do Maior São João do Mundo

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) esteve em Campina Grande no último final de semana.

Na oportunidade, o senador esclareceu o motivo de não ter participado da abertura do Maior São João do Mundo.

Foto: Paraibaonline

– Eu sou um homem público, mas tenho uma vida privada. Além de estar acometido de uma forte gripe, com febre, minha esposa está grávida de três meses e estava com deslocamento de placenta. Graças a Deus está bem. Foi em decorrência de problemas pessoais que não pude estar, para minha tristeza, na abertura do São João – explicou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.