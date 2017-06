Senador confirma mudança na agenda presidencial na PB

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) informou nesta terça-feira (07) que o Presidente da República, Michel Temer, assinará a Ordem de Serviço para o início das obras de duplicação da BR 230 nesta sexta-feira (10).

A assinatura refere-se ao primeiro trecho, entre Campina Grande e a Comunidade Farinha (Praça do Meio do Mundo), dentro do grande projeto de duplicar a BR entre Campina Grande e Cajazeiras.

Segundo Lira, o Presidente Temer desembarcará no Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, de onde seguirá de helicóptero até a cidade de Monteiro.

Raimundo Lira, cuja atuação parlamentar, na condição de relator do orçamento do Ministério dos Transportes, foi decisiva para a concretização da duplicação, recebeu o convite do Presidente Temer e fará parte da Comitiva Presidencial, a exemplo dos demais parlamentares paraibanos.

Lira informou que, logo após a assinatura, o Consórcio que venceu o processo licitatório feito pelo Ministério dos Transportes iniciará os trabalhos. A Licitação foi realizada em 16 de dezembro de 2016, através do Edital de Licitação SR/PB nº 0456/2016. Os serviços, segundo Lira, serão executados do Km 152,3 ao Km 183,9, totalizando 31,6 Km de pista duplicada, um investimento total de R$ 307.697.000,00.

O Senador lembrou que o projeto contempla também a construção de três grandes viadutos em Campina Grande. “Nós temos que sonhar, e meu grande sonho é a duplicação da BR 230 entre Campina Grande e Cajazeiras”.

Segunda Etapa – Lira disse que já começou a trabalhar para viabilizar outra etapa da duplicação. Ele confirmou que vai se reunir com o Comando Geral do Exército para solicitar que o Batalhão de Caicó coloque suas máquinas e equipamentos a serviço da próxima etapa da duplicação, da Praça do Meio do Mundo em direção a Soledade. “Uma obra grande só termina se começar, e graças a Deus nós já estamos na iminência de ver o início da duplicação”, declarou Lira.