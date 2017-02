Senador Cássio Cunha Lima opina sobre a privatização da Cagepa

Enquanto o governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), se esquivou de falar com a imprensa sobre o processo de privatização da Cagepa, cuja notícia foi publicada na imprensa nacional nesse final de semana, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) opinou sobre o assunto em uma emissora local nesta segunda-feira (20) com parecer favorável já que a empresa não tem capacidade para investimentos.

Conforme a notícia nacional, o BNDES divulgou aviso de licitação para contratar estudos técnicos que vão desenhar o modelo de concessão à iniciativa privada para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Para o senador, a privatização de sistema de água e esgoto vem sendo adotado em várias partes do Brasil. Depois da privatização da telefonia, das companhias de energia, é natural que se discuta, sobretudo, dentro da realidade da empresa que não tem capacidade de investimento.

Ele disse que na sua gestão conseguiu através do Programa Boa Nova dobrar a rede coletora de esgotos do Estado, muito embora seja um tipo de obra que as pessoas não deem importância quando é essencial, além de construir estações de tratamento porque a Cagepa tinha dificuldade de investimento.

“Essa discussão tem que ser feita e cabe ao governador, naturalmente, tomar essa decisão, mas o modelo de privatização de serviço de água e esgoto já vem sendo adotado em outras cidades, que são os poderes concessionários desse tipo de serviço. Portanto, caberá não apenas ao governador, mas também aos prefeitos cujas concessões estão no controle dos respectivos municípios”, ressaltou.

