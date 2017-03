Senador anuncia aumento de vazão da transposição dentro de uma semana

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) falou em entrevista sobre a transposição do Rio São Francisco e destacou que dentro de uma semana a bomba que foi levada para conserto vai ser reinstalada, aumentando a vazão de dois para sete metros cúbicos por segundo.

Ele lamentou que o Estado não tenha cumprido com o papel de efetuar a limpeza da calha do Rio Paraíba e disse que, atualmente, essa é uma das maiores preocupações dos especialistas.

– As águas chegaram ao Açude de Camalaú e dentro de uma semana a bomba que foi levada para a fábrica estará sendo reinstalada e no máximo em uma semana as duas bombas da estação elevatória estarão em funcionamento – colocou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.