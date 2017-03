Senac Paraíba oferece cursos de capacitação em nove áreas

Almejando oferecer aos trabalhadores paraibanos as melhores oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento, o Senac Paraíba disponibiliza uma nova programação de cursos em nove áreas com melhores oportunidades de crescimento profissional, são elas: saúde, comércio, informática, moda, gestão, comunicação, idiomas, turismo e hotelaria.

As matrículas já estão abertas e podem ser realizadas no Centro de Educação Profissional de João Pessoa, no Centro de Desenvolvimento Gerencial e na Escola Senac de Gastronomia.

Os cursos de Humanização na Assistência aos Serviços de Saúde; Assistência ao Idoso; Representante Comercial; Auxiliar de Crédito e Cobrança; Estoquista; Promotor de Vendas; Operador de Telemarketing; Gerenciamento de Projetos: MS Project; Consultoria de Imagem; Gestão Financeira; Assistente Pessoal e Auxiliar de Faturamento estão com matrículas abertas no Centro de Educação Profissional de João Pessoa. O início das aulas está prevista para ainda este mês.

foto: ascom

Já os cursos de Edição de Vídeo com Adobe Premiere; Espanhol Aplicado; Espanhol: Conversação e Redação; Beginners I; Conversação Inglês; E-social – Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas; Secretariado Gerencial e Excel Avançado estão disponíveis no Centro de Desenvolvimento Gerencial. As aulas iniciam nos meses de março e abril.

A Escola Senac de Gastronomia também dispõe das seguintes formações: Organizador de Eventos; Camareira; Agente de Viagens; Agentes de informações turísticas. Os interessados no curso de Garçom, restam poucas vagas. As aulas iniciam do próximo dia 20 de março.

As matrículas podem ser realizadas nas unidades operacionais do Senac, no horário das 8h às 18h, e os interessados devem apresentar o RG, CPF e comprovante de pré- requisito. Os comerciários e ou dependentes do Sesc ou SINECOM Paraíba (Sindicato dos Empregados do Comércio) que apresentarem a carteira atualizada no ato da matrícula recebem um desconto de 20%.

O Centro de Educação Profissional de João Pessoa se localiza na Av. Dom Pedro I, 389 e disponibiliza os telefones (83) 3214 – 2330/ 3214- 2331/3214- 2332 para mais informações.

Já o Centro de Desenvolvimento Gerencial está localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 115, no Centro da capital, dúvidas sobre as formações podem ser sanadas nos telefones (83)3214- 2340/3214 – 2342.

A Escola Senac de Gastronomia está situada na Av. Cabo Branco, 2788, na Orla da capital, a unidade disponibiliza o número (83) 3031- 3547 para informações.