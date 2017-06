Senac oferece mais de 500 vagas e cursos na Paraíba

O Senac Paraíba está oferecendo 525 vagas em cursos nas áreas de Gestão, Comércio, Informática, Comunicação, moda, design e outras.

A maioria dos cursos terão as inscrições abertas a partir do dia 19 de junho e seguirão até a data do início do curso.

Outros cursos já tiveram as aulas iniciadas nesta segunda-feira (12). Já os valores dependem da carga horária de cada curso, mas variam de R$ 87,00 a R$ 600,00 e ainda é possível dividir o valor no cartão.

O curso com a menor carga horária é de 30 horas, já a maior chega a 200 horas de aula. Ao final das disciplinas o Senac encaminha o aluno para oportunidades de trabalho, de acordo com a demanda.