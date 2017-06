Senac embeleza 24 noivas para o casamento coletivo no Parque do Povo

O Senac, regional de Campina Grande, está novamente incorporado aos eventos que são realizados em Campina Grande ao longo de 30 dias, dentro da programação do Maior São João do Mundo.

Na madrugada desta segunda-feira, 12, boa parte da equipe se mobilizou para preparar duas dezenas de noivas para o casamento coletivo, que ocorreu no final da manhã no Parque do Povo, com cobertura da Rede Globo de Televisão.

Confira a matéria completa AQUI.