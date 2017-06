Senac capacita equipe na área de atendimento

Foto: Ascom

Na manhã desta ultima terça-feira, 6, diretores, gerentes e profissionais do Senac Paraíba das unidades de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras, se reuniram para participar do Encontro Técnico Administrativo que trouxe como temaAtendimento: a arte de encantar o cliente.

O evento aconteceu no Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco com programação durante todo o dia e contou com o apoio da Empresa de Consultoria Empresarial PJI.

Diante do mercado competitivo e da necessidade de ter uma postura mais assertiva com o público, a instituição proporcionou o encontro na busca de contribuir com a melhoria do atendimento aos clientes nas unidades distribuídas pelo estado.

O foco foi gerar a máxima satisfação e fidelização nos atendimentos através da eficiência e eficácia para garantir a excelência e a correta comunicação com diferentes tipos de clientes.

O Senac tem um portfólio que contempla cursos presenciais e à distância, em diversas áreas do conhecimento, que vão da Formação Inicial e Continuada à Pós-graduação e permitem ao aluno planejar sua carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada.

Para mais informações sobre o Senac Paraíba, os interessados podem acessar o site www.pb.senac.com.