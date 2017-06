Senac abre mais de 500 vagas em cursos em João Pessoa

Para quem busca iniciar o segundo semestre com uma nova qualificação, o Senac Paraíba está com 525 vagas abertas em cursos nas áreas de Informática, Gestão, Beleza, Saúde, Moda, Artes, Comércio e Comunicação.

As formações acontecem no Centro de Educação Profissional (CEP/JP) e Centro de Desenvolvimento Gerencial (Cendege), em João Pessoa.

As aulas têm início ainda neste mês.

Foto: Ascom

No CEP/JP estão disponíveis 17 cursos em sete áreas de atuação. São eles: Programador Web, Montador e Reparador de Computadores; Operador de Computador; Assistente administrativo; Recepcionista; Técnicas de Recepção e Secretariado; Gestão Financeira; Rotinas de Escritório; Cabelereiro Assistente; Manicure e Pedicure; Atualização em Corte e Escova; Recepcionista em serviços de Saúde; Recepção e atendimento em ambiente hospitalar; Técnicas de Balconista de Farmácia; Aperfeiçoamento em Corte e Costura; Iluminação para estúdio; Estratégia em Vendas e Vendedor. Já no Cendege os cursos oferecidos são: Oratória Básica e Avançada, Excel com VBA e E-Social: Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.

Para realizar a matrícula, os interessados devem comparecer as unidades operacionais com o RG, CPF e o Comprovante de Pré-Requisito.

Os comerciários que apresentarem a carteira do Sesc Paraíba e do Sindicato dos Empregados do Comércio (Sinecom) atualizadas no ato da inscrição recebem um desconto de 20%.

O CEP João Pessoa se localiza na Avenida Dom Pedro I, 389, Centro e disponibiliza os contatos (83) 3214-2330/ 3214-2331/ 3214-2332 para mais informações.

Já o Cendege está situado na Rua Desembargador Souto Maior, 115, no Centro da Capital. Os contatos da unidade são (83) 3214-2340/ 3214 – 2341/ 3214 – 2342.