Seminário internacional discute sistemas eleitorais esta semana na Câmara

A Comissão Especial da Reforma Política promoverá o Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais, em Brasília, nesta segunda e terça-feiras. Os participantes trocarão experiências e opiniões sobre os desafios do País na área – as informações servirão de insumos aos parlamentares no processo de revisão do sistema eleitoral brasileiro.

O evento, organizado em parceria com Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com apoio do Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral (Idea), será dividido em painéis temáticos e contará com a participação de especialistas de seis países: Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Holanda e México. Confira aqui a programação.

O primeiro dia do seminário ocorrerá na sede do TSE, das 14h às 18h45; o segundo será realizado no plenário 2 da Câmara dos Deputados, das 8h30 às 13h30.

“Os parlamentares terão a singular oportunidade de debater diretamente com os atores políticos convidados vantagens e desvantagens do sistema eleitoral e do modelo de financiamento de campanhas de seus respectivos países”, ressalta o relator da comissão especial e autor do requerimento de realização do seminário, deputado Vicente Candido (PT-SP).

Propostas

Na quinta e na sexta-feira (23 e 24), o TSE, a Escola Judiciária Eleitoral e a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político vão promover outro seminário sobre o mesmo tema, dessa vez com foco nas propostas em tramitação no Congresso Nacional.

Esse evento, que será realizado no TSE, terá a participação de cientistas políticos, jornalistas e integrantes do Ministério Público e da Comissão Especial de Reforma Política.