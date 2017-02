Seminário de gestão das águas em CG prioriza educação da população e regras para uso

O Seminário de Gestão Estratégica das Águas foi encerrado, em Campina Grande, com a construção de uma agenda estratégica para a gestão eficiente dos recursos hídricos, especialmente os que são oriundos da transposição do Rio São Francisco.

A oficina foi realizada na última quinta-feira com o apoio da diretora de Articulação Institucional da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – Fiep, Denise Gadelha e contou com a participação do vice-presidente da Fiep Magno Rossi, e do presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Paraíba – SINDIPAN-PB, Romualdo Farias, diretores da Federação e do Coordenador da Rede de Recursos Hídricos da Indústria – CNI, Percy Soares.

O documento foi elaborado por cerca de 40 técnicos, pesquisadores, gestores municipais e representantes de instituições e comitês de bacias hidrográficas que participaram do evento e será encaminhado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Organização das Nações Unidas (ONU) e Secretaria Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba.

As principais sugestões de iniciativas são com relação à educação da população para o uso da água e a definição de um modelo de gestão que inclua, entre outros aspectos, fiscalização e regras claras de cobrança pelo seu uso.

O trabalho de elaboração foi dividido em dois grupos: o primeiro indicou a criação de um Fórum das Águas, com instituições de educação superior, governamentais, do setor produtivo e sociais. A ideia seria se reunir periodicamente e criar uma agenda prévia para debater e implantar ações.

foto: ascom

O segundo grupo propôs a criação de um Comitê Gestor para tratar do uso e reutilização das águas do rio São Francisco com instituições governamentais e não-governamentais, bem como ações complementares a exemplo de divulgação continuada de ações positivas frente ao manejo eficiente.

A construção dessa agenda fez parte do seminário realizado no meio de semana, no auditório da Fiep, em Campina Grande, e que reuniu cerca de 400 convidados presencialmente, além de mais de 220 pessoas, via internet.

O evento contou com a presença de gestores públicos, representantes e técnicos de instituições, universidades, empresários, além de dirigentes norte-americanos, que apresentaram o projeto Colorado-Big Thompson, uma das obras mais importantes de integração de bacias hidrográficas, com uso eficiente da água para a agricultura, a indústria, o município e doméstico.

Durante o evento também foi assinado um termo de cooperação para a Promoção da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Paraíba. O acordo foi celebrado entre o Pnud, Sebrae Paraíba, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Alpargatas e Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup).

Os ODS fazem parte de uma agenda mundial, adotada por diversos países, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. A agenda conta com um plano de ação para melhorar o planeta e tem a gestão sustentável da água como parte desses objetivos.