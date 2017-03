Semifinal do Desafio Universitário Empreendedor acontece em Campina

Campina Grande sedia a partir desta sexta-feira (17) a semifinal estadual do Desafio Universitário Empreendedor 2016.

Até o domingo (19), 36 estudantes universitários de diversas instituições de ensino superior de todo o Estado estarão reunidos no Salão de Jogos do Garden Hotel, na cidade.

Os quatro melhores colocados formarão uma equipe e irão participar da final nacional do Desafio, que será realizada entre os dias 7 e 12 de abril, em Brasília.

As atividades da semifinal começam às 13h30. Ao longo do dia, serão promovidas diversas atividades como jogos, dinâmicas e apresentações em que os estudantes serão avaliados.

À noite, às 19h30, está programada uma palestra com dois jovens empreendedores que ganharam evidência nacional: Aline dos Anjos (designer, mentora de startups e uma das palestrantes mais novas do país) e Fábio Pereira (diretor da ThoughtWorks, paraibano de Pombal que se tornou cidadão australiano e, após viajar por 68 países, ganhou muita experiência em transformação digital, psicologia cognitiva e desenvolvimento de softwares).

De acordo com a gestora estadual do Desafio Universitário Empreendedor, Maria José Menezes, cerca de 360 estudantes de universidades de toda a Paraíba se inscreveram para participar da competição.

“Tivemos uma expressiva participação de estudantes do Sertão, das cidades de Cajazeiras, Patos e Sousa. O Desafio trabalha de uma forma divertida, mas bastante intensa, características referentes ao comportamento empreendedor. Os semifinalistas serão avaliados em diversas atividades práticas e em aspectos importantes na formação de um empreendedor, como a capacidade de transformar suas ideias em modelos mais palpáveis para a criação de empresas”, disse a gestora.

Participam da etapa estadual da competição alunos de vários campi da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), além das faculdade FIP, Faculdade Santa Maria (FSM – Cajazeiras), Fafic (Cajazeiras), Facisa (Campina Grande), Unip (Cajazeiras), FAC (Campina Grande), Mauricio de Nassau (João Pessoa e Campina Grande), Unipê (João Pessoa), FPB (João Pessoa) e IFPB (campus Cajazeiras).

O Desafio Universitário Empreendedor é uma competição nacional que estimula os alunos das instituições de educação superior a desenvolver atitudes empreendedoras, fazendo com que eles fiquem mais preparados para os desafios do mercado.

Na competição, o universitário desenvolve a habilidade em gerir negócios, participa de atividades virtuais e presenciais que difundem os conceitos de gestão, mercado, inovação e empreendedorismo.

O resultado da semifinal será divulgado no domingo, a partir das 17h. Além de participarem da etapa nacional, os vencedores da semifinal estadual ganharão smartphone e troféu.

A final nacional vai premiar cada integrante da equipe: primeiros colocados receberão o valor de R$ 20 mil e troféus; segundos colocados R$ 10 mil e troféus; e terceiros colocados R$ 5 mil e troféus.

Além de premiar os estudantes, a competição reconhece os professores indicados pelos alunos e as instituições de ensino que mais inscrevem candidatos. Os professores mais indicados pelos alunos no Ciclo e no histórico também serão reconhecidos com troféu e um smartphone.