Semas participa de reunião de planejamento da ação intersetorial durante o São João

A coordenação da ação intersetorial da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) participou na manhã da última terça-feira, 21, no Rosil Cavalcante, da 1ª Reunião de Planejamento da Ação Intersetorial do Maior São João do Mundo.

A presença de crianças e adolescentes em risco social e vulnerabilidade, muitas vezes embriagadas ou sob o efeito de substâncias psicoativas no Parque do Povo estava se tornando comum. Então, em 2013, o Programa de Educação Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (Ruanda) iniciou as ações de proteção básica e a partir de então a Semas criou a Ação Intersetorial, em parceria com as secretarias de Saúde e Educação.

Foto: Codecom/CG

Na ocasião da 1ª reunião de planejamento da ação durante os festejos juninos na cidade de Campina Grande, estavam presentes o juiz da Vara da Infância, o promotor da Infância e Juventude, a delegada da Infância, e representantes das secretarias de Educação e Saúde, Sesuma, Infraero, STTP, Conselho Tutelar, coordenação de Turismo e todas as instituições que compõem a rede de proteção à criança e o adolescente de Campina Grande (Redeca), no momento foi apresentado o relatório da ação de 2016 e o comparativo com os anos anteriores.

Na edição de 2016 houve ações de panfletagem divulgação durante os 30 dias do Maior São João do Mundo da campanha do trabalho infantil e exploração sexual, além da proibição da venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Segundo a secretária da Semas, Eva Gouveia, mesmo com o crescimento do evento e público recorde, houve uma redução significativa do número de casos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social no local da festa.

“Estamos nos preparando para mais uma ação intersetorial dentro do Maior São João do Mundo e com o apoio do prefeito Romero Rodrigues vamos baixar ainda mais o número de casos de exploração sexual e do trabalho infantil”, destacou a secretária.