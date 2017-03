Semana do Artesão oferece workshop em Campina sobre Desenvolvimento de Coleções

Em seu penúltimo dia de palestras e workshop, oferecidos gratuitamente pela Agência Municipal de Desenvolvimento, em parceria com o Sebrae e o curso de Design da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a I Semana do Artesão terá, nesta quinta-feira (16), um workshop sobre “Metodologia para desenvolvimento de coleções”, com a palestrante e professora de Design da Universidade Federal de Campina Grande, Cleone Souza.

E nesta sexta-feira (17), na 1ª Semana do Artesão, mais uma vez a professora Cleone Souza conferirá palestra sobre “Empreendedorismo com atividades colaborativas”.

Foto: Codecom/CG

Ontem pela manhã, das 9h30 às 13h, a designer com capacitação em Design Criativo de Calçados pelo Instituto Politécnico de Milão, Imara Duarte proferiu palestra sobre: “Bioinspiração e artesanato: a inspiração que vem da natureza”, onde o público compareceu maciçamente e teve a oportunidade de conhecer novas ideias para produzir estruturas baseadas na observação da natureza.

Ainda ontem, das 14h às 16h30, foi a vez dos palestrantes, alunos da pós graduação em Moda pela Faculdade SENAI da Paraíba, graduados em Design pela UFCG, com larga experiência no mercado de moda, Marco Santiago e Ana Amélia falar sobre “Aplicabilidade da moda no Artesanato”, onde foi apresentado vários exemplos e definições sobre a aplicabilidade da moda por meio de processos artesanais.