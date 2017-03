Semana do Artesão encerra ciclo de palestras e workshop em Campina nesta sexta

Concluindo o ciclo de palestras gratuitas com consultores do Sebrae e professores do curso de Design da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a 1ª Semana do Artesão apresenta hoje, das 16h às 18h, o tema “Empreendedorismo com atividades colaborativas”, com a palestrante e professora de Design da Universidade Federal de Campina Grande Cleone Souza.

Neste sábado (17), no encerramento da 1ª Semana do Artesão, às 8h30, será celebrada uma missa, na capela da Vila do Artesão, com o padre Carlinhos Araújo.

Às 9h30 será oferecido um café da manhã aos participantes do evento, entrega de certificados e sorteio de brindes. Em seguida, um trio de forró animará o público presente.

Foto: Codecom/CG

Ontem pela manhã, das 9h30 às 13h, o workshop sobre “Metodologia para desenvolvimento de coleções”, desenvolvido pela professora de Design da UFCG Cleone Souza foi um sucesso.

Os artesãos aprenderam na prática a agregar valores às suas peças artesanais e saíram bastante satisfeitos com o que foi trabalhado no artesanato.