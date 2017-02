Sem Marcelinho Paraíba, Treze busca reabilitação contra Auto Esporte

Foto: Reprodução / EI Maxx

Pela primeira vez na temporada ano sem o meia Marcelinho Paraíba, o Treze entra em campo logo mais, às 16h, no Almeidão, para encarar o Auto Esporte em jogo válido pela nona rodada do Paraibano 2017.

Além da reabilitação, já que vem de empate (Serrano) e derrota (Botafogo-PB) em casa, o Galo busca fechar o considerado primeiro turno dentro do G-4.

Na quarta colocação, com 12 pontos, o time Alvinegro chega para a partida com um importante desfalque. Principal contratação da equipe para a temporada, Marcelinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Belo, no meio de semana, e vai cumprir suspensão.

