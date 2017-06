Seleção de estudantes para disputar competições internacionais de astronomia

Entre os dias 5 e 8 de março, 91 estudantes do ensino médio que foram destaques na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2016 participarão de provas teóricas e atividades práticas no Rio de Janeiro.

Serão selecionados os 20 melhores alunos para compor as delegações brasileiras para competições de astronomia no exterior.

O processo de seleção começou ainda no ano passado com os 3 mil jovens mais bem colocados na OBA, que fizeram uma prova on-line.

As delegações escolhidas vão passar também por um programa de preparação com astrônomos e especialistas.

Foto: Divulgação/ MCTIC

Serão feitos treinamentos no Observatório Abrahão de Moraes, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP), em Vinhedo (SP), e no Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), em Itajubá (MG).

Os encontros serão divididos em grupos de estudos, oficinas de atividades e observação do céu noturno.

Cinco pessoas selecionadas vão integrar a equipe do Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA, na sigla em inglês), na Tailândia.

Outros cinco participam, no Chile, da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). Os demais farão parte dos times reservas.

As inscrições para a edição 2017 da OBA continuam abertas até 19 de março. Podem participar alunos de escolas públicas e particulares desde o primeiro ano do ensino fundamental até a última série do ensino médio.

A competição é coordenada por uma comissão formada por membros da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e da Agência Espacial Brasileira (AEB).

Realizada em fase única, a prova acontece no dia 19 de maio. As escolas interessadas devem fazer o cadastro pela internet.