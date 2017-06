Seis internos do Lar do Garoto continuam foragidos

Seis adolescentes que fugiram do Lar do Garoto, no município de Lagoa Seca, no ultimo sábado, ainda não foram encontrados.

Entre eles, está Alemberg Silva Gonçalves, 19 anos, apontado como autor de um dos sete assassinatos.

Para quem tiver qualquer informação, deve ligar para o número 197.

Um jovem de 16 anos que ficou ferido durante a rebelião recebeu alta neta terça-feira (06).