Segundo suspeito de matar estudante em João Pessoa é apreendido

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Na noite desta sexta-feira(17), foi apreendido o segundo adolescente suspeito de envolvimento na morte da estudante Meirylane Thaís, de 19 anos, que ocorreu na última quarta-feira (15).

A Polícia Militar passou 12 horas fazendo buscas na comunidade de Porto de Capim, no Varadouro, onde o menor foi encontrado.

O adolescente tem 14 anos e é apontado como autor do tiro que matou Meirylane, conforme depoimento do primeiro adolescente apreendido pela Polícia, que falou que estava pilotando a motocicleta utilizada no crime.

Ele foi levado para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, em João Pessoa.