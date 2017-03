Segundo a Aesa, obras em Boqueirão são de responsabilidade do governo federal

O presidente da Agência de Gestão das Águas da Paraíba, João Fernandes, afirmou que as obras no Açude de Boqueirão são de responsabilidade do governo federal, através do Dnocs.

Ele explicou, em entrevista nesta quinta-feira, 9, à Rádio Correio FM, que o Dnocs está fazendo reparos não só em Boqueirão, mas em vários reservatórios da Paraíba.

Foto: Paraibaonline

– O empreendedor do Açude de Boqueirão é o governo federal. O governo federal está com um projeto contratado para Poções, Boqueirão, Engenheiro Ávidos, Coremas Mãe D’água, de manutenção e recuperação. Claro que estas obras não vão terminar agora, eles estão fazendo os serviços essenciais e devem fazê-los enquanto Boqueirão não toma água. Tem uma empresa em Poções, outra em Camalaú, de modo que essa é a responsabilidade do Dnocs. Barragens feitas com o dinheiro do governo federal têm águas federalizadas, e estas são de responsabilidades da federação – pontuou.