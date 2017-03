Seduc oferece curso de Libras para cuidadores e professores, em CG

Com a finalidade de fortalecer as políticas de Educação Inclusiva, que estão sendo desenvolvidas no Sistema Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc) vai oferecer o I Curso de Formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para cuidadores e professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas do município.

A aula inaugural do curso, que já conta com cerca de 80 profissionais inscritos, será realizada nesta sexta-feira (10), às 8h, no auditório do Centro de Tecnologia Educacional (CTE), localizado na imediações do Açude Novo.

Conforme a Coordenação de Educação Especial da Seduc, o curso terá duração de oito meses. Os encontros ocorrerão mensalmente, nos turnos tarde e noite, para que os profissionais possam participar das formações no turno oposto ao de suas atividades.

Durante as aulas, os professores e cuidadores terão contato com as noções básicas da Língua Brasileira de Sinais, aprendendo, por exemplo, o alfabeto, os numerais e as expressões mais utilizadas no cotidiano escolar.

A intenção é que os profissionais que trabalham com Educação Especial estejam preparados para se comunicar com mais fluidez com os alunos que possuem algum tipo de deficiência auditiva, especialmente nos casos que demandam a presença de um intérprete.

Atualmente, o município tem 11 alunos com deficiência auditiva matriculados no Sistema de Ensino.

Conforme a necessidade de cada caso, os estudantes podem contar com o acompanhamento do cuidador e do intérprete de Libras, profissionais cuja presença é direito do aluno, garantido pela Secretaria de Educação do Município.

Mesmo com o início das aulas nesta sexta-feira, os cuidadores e professores do AEE, que atuam no Sistema Municipal de Ensino e ainda não se inscreveram no curso, podem procurar a Coordenação de Educação Especial para efetuar a inscrição, que é gratuita.