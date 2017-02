Secretário revela origem das empresas interessadas em gerir São João de CG

foto: divulgação

O secretário de administração da Prefeitura de Campina Grande(PMCG), Paulo Roberto Diniz, revelou que as empresas interessadas em administrar o Maior São João do Mundo são do estado vizinho à Paraíba.

– Já há empresas interessadas e algumas, inclusive locais, já vieram olhar. Mas aquisição só por duas empresas do estado de Pernambuco. A visão do prefeito é manter a mesma festa gastando menos. Toda e qualquer pessoa de bom senso, adversário ou não, sabe que Campina Grande não poderia continuar gastando esta fortuna que gastava – falou.

De acordo com Paulo, os recursos que serão economizados poderão ser reverter em melhores serviços na saúde e educação do município.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.