Secretário rebate sindicalista por críticas feitas a prefeito de Campina

foto: Paraibaonline

O secretário de administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), Paulo Roberto Diniz, teceu críticas ao ex-vereador da cidade e diretor de comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá (PC do B).

Ele destacou que é uma marca do prefeito Romero Rodrigues pagar em dia e antecipar, quando possível, os salários dos servidores municipais.

– Nos dá uma tristeza muito pequena quando vê determinado sindicalista ou pessoa da oposição ir para uma rádio, passar pelo papel ridículo de dizer que se vai para rua bater no governo municipal e federal e esquecer que o governo estadual foi o que menos cumpriu com os servidores. Graças ao trabalho incessante do prefeito, foi dado aumento ao magistério que variou de 80% a 150% e no mês de junho tivemos implantação da 2ª etapa do PCCR. Quando se quer bater numa gestão tem que ter cuidado, colocar um outdoor para falar mal do prefeito devia olhar no espelho de casa e ter vergonha de dizer algumas coisas- criticou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.