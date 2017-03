Secretário prevê data para o fim do racionamento em CG

O secretário de Recursos Hídricos do Estado, João Azevedo, concedeu entrevista à Rádio Arapuan FM, nesta quinta-feira (9), e alegou que, com a chegada da transposição em Monteiro, o Açude de Boqueirão deve receber as águas dentro de 45 dias, chegando ao número de 15 milhões de metros cúbicos.

Ele explicou que esse número ainda não é suficiente para fazer com que o racionamento na região abastecida pelo manancial seja pausado, mas é provável que haja um aumento na retirada de água.

João reforçou que para o racionamento ser paralisado, é preciso que o açude chegue a 33 milhões de metros cúbicos, ganhando independência suficiente para abastecer Campina Grande e mais dezoito municípios da Paraíba.

– Na hora que a água chegar à Boqueirão, a Cagepa estará autorizada a aumentar a retirada de água. Boqueirão só vai se tornar independente e acabar com as restrições daqui a noventa dias, quando o açude estiver com 33 milhões de metros cúbicos, aproximadamente – enfatizou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.