Secretário: “Não há nenhuma intensão do Governo de privatizar a Cagepa”

O secretário de Infraestrutura, Ciência, Tecnologia e Recursos Hídricos do Governo do Estado, João Azevedo, negou, durante entrevista na Rádio Correio, que o governo esteja avaliando a privatização da Cagepa. Ele explicou que o governo assinou um termo de cooperação com o BNDES para tornar possível um estudo que vai apontar se é possível a universalização do sistema de água e esgoto.

Segundo Azevedo, após o estudo ser realizado, o governo poderá ou não, aderir ao que estiver proposto no final do estudo, que vai dizer “se poderá ter abertura de capital social da empresa estatal, se pode fazer concessão com outra região ou fazer uma parceria público-privada em algum município”.

“Há uma interpretação errada. Não há nenhuma intensão do governo estadual de privatizar a Cagepa. O Governo Federal, junto com a Caixa Econômica e o BNDES é que começaram a desenvolver um projeto para estudo em todos os estados para verificar qual modelo de atendimento tem e cada uma delas e ver se é possível se atingir uma universalização. A partir daí, o estado vai decidir se adota ou não os estudos feitos pela consultoria. Tivemos o cuidado, quando fomos assinar, e fizemos reunião com o sindicato para evitar a especulação”, disse o secretário.

João afirmou que seria necessário um investimento de R$300 bilhões para que ocorresse a universalização, por isso haverá o estudo, para ver se é viável com a ajuda dos estados.

Ele acrescentou que a Cagepa passa por um processo de recuperação, mas “está indo muito bem e é completamente diferente do que era no início de 2011”.