Secretário fala sobre serviço de inspeção de carnes em CG e tranquiliza população

O secretário de Agricultura de Campina Grande, Fábio Medeiros, comentou sobre a polêmica gerada em tordo da operação da Polícia Federal que descobriu fraudes por parte de empresas distribuidoras de carne e disse que muito exagero foi feito em torno do caso.

Ele afirmou que foram casos pontuais e disse que a população de Campina Grande pode ficar despreocupada, pois existe um serviço de inspeção municipal que trabalha diariamente.

Foto: Paraibaonline

– A Polícia Federal flagrou algumas empresas subornando fiscais. São coisas pontuais que não precisam desse alarde – reforçou.

Fábio explicou que o prefeito Romero Rodrigues prezou pelo funcionamento do serviço de inspeção e disse que esse atendimento acontece no único abatedouro credenciado pelo Ministério da Agricultura, o Vera Cruz, situado no bairro do Itararé.

Ele também afirmou que a Defesa Agropecuária do Estado sofreu uma redução de funcionários e, consequentemente, de atendimentos, o que dificulta a venda estadual de carne.

– Poucas cidades da Paraíba têm um serviço municipal de inspeção. O prefeito Romero Rodrigues colocou esse serviço para funcionar no abatedouro Vera Cruz, por ser o único na cidade credenciado pelo Ministério da Agricultura. O local é fiscalizado por nós diariamente – ressaltou.

Fábio ainda mencionou que o boi, quando passa pelo abate, tem suas vísceras inspecionadas pela fiscalização.

O secretário também disse que a população pode ajudar, denunciando os locais que estão praticando irregularidades.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.