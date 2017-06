Secretário do PT fala sobre eleições dos diretórios municipais e congresso estadual

Neste começo de ano, o Partido dos Trabalhadores passa por dois processos: renovação dos diretórios municipais e realização do congresso estadual.

No dia 6 de março encerram-se as inscrições para as chapas que queiram participar do Processo de Eleições Diretas (PED) Municipais, como também para as chapas com os delegados participantes do congresso estadual.

O PED está agendado para o dia 9 de abril, e o Congresso Estadual do PT da Paraíba acontecerá nos dias 5 e 6 de maio.

Para ambos os casos, os militantes que irão integrar as chapas deverão estar em dia com as contribuições do partido, e o prazo limite para isso também é o dia 6 de março.

Foto: Paraibaonline

Segundo o secretário estadual de Organização do PT da Paraíba, Jackson Macêdo, a expectativa é que, “apesar deste momento de crise política que vive o país, e em especial o próprio PT, a militância deve reagir e fazer parte deste processo”.

“Não podemos nunca organizar uma renovação no PT, e o nosso partido precisa passar por essa renovação, sem a força da militância, sem que ela faça parte desta mudança nas bases, nos Diretórios Municipais e Comissões Provisórias”.

O Diretório Estadual já está recebendo inscrições de diversas chapas, e no caso do congresso estadual, a expectativa é que seis chapas participem.

“A direção estadual está acompanhando diariamente a formação dessas chapas na Paraíba, e é muito bom que as forças políticas estejam querendo participar escrevendo suas teses e debatendo a política que deve dar o rumo para o partido nos próximos dois anos”, destacou Jackson Macêdo.

“Possivelmente teremos um processo disputado, com muito debate político, discussões e com a presença daqueles que realmente querem construir e mudar o PT. Sabemos que o partido precisa mudar em muita coisa, e essa mudança só vai acontecer com presença ativa de todos os agrupamentos internos do partido, além da nossa militância, aqueles que estão nas nossas bases, nos nossos diretórios e comissões”, finalizou o secretário estadual de Organização do PT da Paraíba.