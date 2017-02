Secretário discute temas para o turismo de eventos em Campina Grande

fotos: Codecom/CG

Com o objetivo de intensificar parcerias, conhecer as ações desenvolvidas pelo Paraíba Convention Bureau (CVB) e sua diretoria, o secretário da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (AMDE), vereador Nelson Gomes, participou de uma reunião, na manhã desta sexta-feira, 17, com o presidente do Conselho Vitalício do Paraíba CVB, Antônio de Oliveira Jatobá.

Também participaram do encontro o diretor executivo do Paraíba CVB (Miguel Ângelo), a coordenadora da Vila do Artesão (Manuela Alves), a consultora da Achego Consultoria (Laiza Brito), o diretor de incentivo da AMDE (Gilmar Aureliano) e o diretor de administração financeira da AMDE (Gilton Lima).

Na oportunidade foram discutidos diversos temas voltados ao turismo de eventos, suas problemáticas, viabilidades e aplicabilidades para estimular a economia. O diretor executivo do Paraíba CVB, Miguel Ângelo, explicou a importância da capitação de eventos para movimentar a economia local. Ele declarou, que a entidade tem por objetivo, neste ano de 2017, atrair mais de 20 eventos por mês para Campina Grande.

“Precisamos entender que o turismo em Campina Grande precisa dar um salto no quesito eventos, porque incrementa a economia local, desde o pequeno ao grande comerciante. Os grandes empresários da rede hoteleira olham Campina com bons olhos, mas é preciso que o turismo desta cidade, também olhe com bons olhos esses investidores. Sendo assim, haverá impacto em seu desenvolvimento econômico”, destacou.

O secretário da AMDE, vereador Nelson Gomes, reconheceu a importância de manter e acrescer as parcerias com o Paraíba CVB, uma vez que a entidade oferece a possibilidade de desenvolver a economia de Campina Grande, gerando emprego e renda a uma gama de profissionais e economia ao pequeno e ao grande investidor.

“Nosso intuito é podermos trabalhar juntos para que possamos nos ajudar e oferecer a Campina Grande eventos que possam impactar a economia da nossa Cidade. Portanto, manteremos nossas parcerias e vamos estudar a viabilidade de acrescentarmos essas parcerias, proporcionando um maior desenvolvimento econômico local”, assegurou Nelson.

Miguel Ângelo apresentou números do crescimento do turismo de eventos no Brasil, mesmo em tempo de crise. Ele destacou que em 2014, o crescimento foi de 14%, em 2015 de 16%, em 2016 ainda será divulgado, mas Ângelo assegurou que será maior que o anterior e revelou que em 2017 a pretensão é fazer esse mercado crescer ainda mais, não apenas no País, mas principalmente em Campina Grande.

Para isso, ele apresentou ao secretário da AMDE, vereador Nelson Gomes, uma lista com mais de 200 eventos que podem ser realizados na cidade.

“Para se ter ideia, o Centro de Convenções Raimundo Asfora, localizado no Garden Hotel, tem eventos durante todo o ano e hoje em dia, para se conseguir uma vaga para a realização de um evento, é necessário que seja agendado com pelo menos um ano de antecedência. Portanto, são turistas que estão vindo para a cidade, mas não disponibilizam de acesso ao que ela tem a oferecer”, explicou Ângelo.

Diante dessa realidade, o secretário da AMDE, vereador Nelson Gomes, se mostrou motivado e solicitou que o diretor de incentivos, Gilmar Aureliano analisasse essa lista de eventos para intensificar a divulgação da Vila do Artesão junto a esses turistas que estão na cidade durante todo o ano.

“É necessário estabelecermos metas a serem cumpridas nesse sentido, uma vez que o empresariado campinense, os pequenos comerciantes possam olhar para esse consumidor turista, afinal, esse tipo de consumidor tem um alto poder aquisitivo para consumir aquilo que pudermos oferecer, em especial, nosso artesanato”, pontuou Nelson.

Ao final da reunião, o secretário da AMDE, vereador Nelson Gomes, se comprometeu em realizar outras discussões com diversas outras entidades que possam firmar parcerias com a instituição, no sentido de poder oferecer treinamentos, palestras motivadoras, oficinas e, principalmente, divulgação em cima do que pode ser oferecido pelos comerciantes e empresários de Campina Grande para o turista que visitam a cidade.

“Vamos nos pautar para podermos estabelecer metas que possamos cumprir, no sentido de movimentar a economia da nossa cidade. Temos as nossas redes sociais, que poderão ser úteis na divulgação dos trabalhos desenvolvidos por nossos artesãos e faremos com que essa divulgação chegue aos turistas que estão na nossa cidade durante todo o ano”, finalizou Nelson Gomes.