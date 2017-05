Secretário defende que produtores conheçam padrões sanitários exigidos no mundo

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), Rômulo Montenegro, afirmou que é fundamental a retomada da 50ª edição da Exposição Agropecuária e Produtos Industriais (Expapi), que ocorre no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, no bairro do Ligeiro, em Campina Grande.

Foto: Secom/PB

Ele destacou que o evento leva difusão da tecnologia e da ciência para o produtor rural que está no campo.

– O produtor precisa que o Estado desobstrua as vias para que ele tenha acesso às tecnologias que estão em voga no mundo inteiro. Estamos falando em genética, que é tecnologia pura. O produtor precisa saber que ele tem que produzir dentro dos padrões sanitários exigidos pelo mundo, não é simplesmente pela Paraíba – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.