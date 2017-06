Secretário comenta reunião com o Conselho de Segurança de Campina Grande

O secretário de Segurança e Defesa Social da Paraíba, Cláudio Lima, afirmou que se limitou a ouvir as demandas do Conselho Municipal de Campina Grande (Conseg), ocorrida na segunda-feira, 13, no auditório do Ministério Público.

Segundo ele, ficou acordado que Campina Grande vai ganhar um reforço no efetivo de policiais.

Foto: Paraibaonline

– Eu vim mais para ouvir, eu sou mais um convidado e um observador. Nós começamos uma gestão, em 2010, com índices muito altos no Estado. Nós já reduzimos muito esses números e precisamos diminuir mais. Precisamos avançar também na prevenção, que não é só atribuição do Estado, mas sim de parcerias entre os governos federal, estadual e municipal. Uma das propostas é melhorar o efetivo de Campina Grande e parte dos oficiais que estão sendo formados vem para cá – pontuou.