Secretário avalia positivamente arrecadação inicial do IPTU 2017 em Campina

Apesar da crise econômica, a Secretaria Municipal de Finanças de Campina Grande já considera positiva a participação dos contribuintes nos primeiros dias de pagamento do (Imposto Predial e Territorial Urbano) IPTU de 2017.

Foto: Codecom/CG

“De fato, a movimentação inicial é bem melhor que a do ano passado, apesar do cenário de crise que ainda atormenta a nossa população”, afirmou o secretário Joab Pacheco, embora só nesta terça-feira, 14, ele possa dispor de um relatório pormenorizado dos primeiros dias de arrecadação.

Contudo, pela estimativa inicial, o município já arrecadou aproximadamente 10% do lançamento estabelecido como meta para este ano, tendo como valor total R$ 43 milhões. Isto implica dizer que o montante inicial arrecadado está em torno de R$ 4 milhões 300 mil.

Ele espera, caso seja mantido este ritmo, um aumento da arrecadação este ano, embora, historicamente, o nível de inadimplência seja muito alto, ficando na faixa dos 50%.

Ele alertou, ainda, para o fato de que muitos contribuintes possivelmente não tenham recebido os seus carnês. Mas como para tudo há uma solução, o secretário recomenda o uso da tecnologia, o que facilita a vida dos contribuintes cumpridores da sua obrigação para com o erário público municipal.

A previsão do secretário Joab Pacheco é de que 140 mil carnês sejam entregues à população.

A orientação do secretário é que o contribuinte deve procurar acessar o site da Prefeitura Municipal de Campina Grande (pmcg.org.br).

“No site, deve-se acessar o link do ‘Portal do IPTU’, utilizando o contribuinte o seu número de inscrição no IPTU”.

Outra possibilidade é o contribuinte procurar obter, pessoalmente, a segunda via do seu carnê no prédio da Secretaria de Finanças, na Avenida Floriano Peixoto, no centro.

O IPTU pode ser divido em até 8 parcelas, mas de acordo com o secretário os contribuintes vão ter até o dia 30 de março para pagar a primeira parcela ou a cota única do imposto.

Os contribuintes que optarem por pagar de uma só vez recebem um desconto de 10% no valor total do carnê.

Por fim, alertou para a importância do pagamento do imposto, pois ele viabiliza uma série de obras em favor do desenvolvimento local, como, por exemplo, a pavimentação de ruas e outras obras capazes de melhorar as condições de mobilidade urbana da população.