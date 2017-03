Secretário anuncia conclusão de Centro Integrado de Esporte em Campina Grande

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura de Campina Grande, Teles Albuquerque, comentou sobre um chamado do Ministério do Esporte para cobrar a conclusão de um Centro Integrado de Esporte (CIE) na cidade e destacou que foi dado um prazo de seis meses para a conclusão das obras.

Teles destacou a importância do projeto e disse que um plano de gestão vai ser apresentado ao Ministério do Esporte para detalhar o funcionamento do local em Campina Grande.

Foto: Paraibaonline

O secretário também disse que a ação está sendo feita pela Prefeitura Municipal de Campina Grande e que a intenção é de expandir o projeto para outros locais da cidade, como o ginásio O Meninão.

