Secretário afirma que usuário só começará a pagar pela água do São Francisco em 2018

O secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo, em entrevista nesta quarta-feira, 15, disse que não vai haver atraso na chegada da água do São Francisco ao açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão.

Ele ressaltou que há um planejamento e este está sendo cumprido para que o prazo seja mantido.

Ainda na entrevista, o secretário falou que há uma possibilidade de que, após a água chegar ao manancial de Boqueirão, em trinta dias Campina Grande e mais 18 cidades saiam do racionamento.

– O açude de Boqueirão não vai sangrar, vamos manter um volume ideal para todos os usos. Acreditamos que quando a água chegar ao açude, em 30 dias Campina Grande e a região sairá do racionamento – ressaltou.

João Azevedo falou também sobre os custos da água para o consumidor final. Ele disse que não será cobrado aumento neste ano, só a partir de 2018 quando toda a transposição for concluída. Ele justificou o aumento devido ao sistema de bombeamento.

– O bombeamento tem custo. Existe uma discussão sobre um modelo de gestão para saber como será gerida a água, a garantia de se manter a sustentabilidade do sistema e a metodologia de cálculo. A partir daí vamos estabelecer valores, mas ainda não está nada definido. Quando houver uma grande chuva, que encha os mananciais, não vamos precisar bombear água do São Francisco para cá, mas, de toda forma, o estado vai ter que pagar pela manutenção do sistema – explicou.

As informações são da Rádio Correio FM.