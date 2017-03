Secretário afirma que Romero seria um governador extraordinário

O secretário de Administração da Prefeitura de Campina Grande, Paulo Roberto Diniz, afirmou que o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) seria um governador extraordinário.

Em entrevista nesta segunda-feira, 20, Paulo destacou que a população, bem como autoridades do Estado, deseja que o tucano seja candidato a governador em 2018.

– Com certeza Romero seria um governador extraordinário. Não é Romero quem faz essa demanda, onde ele anda em Campina Grande as pessoas, praticamente, querem obrigá-lo a ser candidato. Os prefeitos da região e dos outros lugares em que visitei recentemente falam muito em Romero ser candidato. Se no ano passado Romero tinha 63% de aprovação das pessoas que votaram nele para prefeito de Campina Grande, ele hoje deve ter algo em torno de 70 a 80% de aprovação no município – comentou.