Secretária: “Novo piso dos professores só foi possível devido ao esforço de Romero”

A secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), Iolanda Barbosa, destacou o esforço feito pelo prefeito da cidade, Romero Rodrigues, em efetuar o pagamento do novo piso nacional do magistério a partir deste mês.

– É algo que precisamos comemorar, foi um esforço direto do prefeito Romero Rodrigues – frisou.

Com isso, os professores da Rede Municipal de Ensino terão um reajuste salarial de 7,64%, conforme percentual anunciado pelo Ministério da Educação no início do ano.

Segundo Iolanda, a correção do piso deste ano foi possível através da arrecadação do IPTU.

– Com a arrecadação do IPTU, ele (Romero) me chamou para uma conversa. Sentamos, apresentei a programação com recursos do FUNDEB, sinalizei para ele que não teria condições de garantir a correção do piso agora em janeiro e que precisava de recursos. Ele, prontamente, alocou esses recursos e começamos pagar o piso agora em março retroativo a janeiro – explicou.

Por fim, ela falou que há algumas escolas com matrículas abertas no município e que a escola bilíngue de Campina funciona muito bem.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.