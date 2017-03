Secretaria Municipal se reúne com CMJP e Conselho Municipal de Saúde

foto: Secom/JP

Gestores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) se reuniram com representantes da Câmara de Vereadores de João Pessoa (CMJP) e membros do Conselho Municipal de Saúde para dialogar sobre transparência na gestão. O encontro, que aconteceu na sexta-feira (10) na SMS, firmou parcerias entre as instituições.

Durante o diálogo, ficou acordado que o Conselho Municipal de Saúde também participará da prestação quadrimestral de contas da SMS à Câmara Municipal, assim como terá um espaço na comissão de saúde da CMJP e uma inserção maior na TV Câmara, como forma de incentivar a participação popular no acompanhamento da saúde pública.

Para a secretária adjunta da Saúde, Ana Giovana Medeiros, a população da Capital será a maior beneficiada com a parceria.

“É um fortalecimento entre as instituições e a população, porque a cada vez que dialogamos é um momento de crescimento. Quando nos reunimos para debater sobre saúde, nós falamos em vida, necessidades e urgência. Então isso é muito importante para fortalecer a gestão e para que todos juntos caminhemos na mesma direção, que é o avanço da saúde”, afirmou.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jailson Vilberto de Sousa, opina que todas as discussões relacionadas à saúde que são realizadas na CMJP devem ter a contribuição do Conselho Municipal de Saúde “uma vez que são mais de 30 entidades que discutem, propõem e analisam as propostas do município no que se refere à saúde e à melhoria da qualidade dos serviços”.

Já a vereadora Raíssa Lacerda, representante da CMJP, avaliou que a reunião foi positiva para estreitar o diálogo com a gestão municipal e o Conselho de Saúde.

“Eu acho que essa transparência é fundamental. Fizemos um ato na mesa para que a Secretaria de Saúde tome conhecimento que a cada quatro meses vai haver a prestação de contas do que é feito pela gestão”, afirmou.