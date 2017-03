Secretária lamenta não cumprimento do convênio do Estado com a oncologia de Campina

A secretária de Saúde de Campina Grande, Luzia Pinto, disse em entrevista que é preocupante a situação da oncologia clínica e cirúrgica na Paraíba.

Segundo ela, o teto atual é insuficiente e os gestores têm pedido ao Ministério da Saúde que este seja elevado.

Ela citou que o prefeito Romero Rodrigues teve audiência no MS, mas até agora a portaria do aumento do teto não saiu.

Foto: Paraibaonline

Luzia Pinto disse ainda que a PMCG, através da Secretaria de Saúde, pactualizou os serviços da Fundação Assistencial da Paraíba para o próprio município e para mais 117.

– Temos uma parceria boa. 85% da parte de quimioterapia é feita pela FAP e 15% pelo HU. A FAP é responsável por 100% da radioterapia e 95% das cirurgias oncológicas – disse.

A secretária lamentou ainda o não cumprimento do convênio por parte do Funcep do Governo do Estado, com a FAP.

Segundo ela, os recursos que a Fundação Assistencial da Paraíba ainda tem só devem ser suficientes até o mês de agosto.

– Acredito que através do que foi divulgado pela mídia, o processo para o convênio deve ser acelerado – ressaltou Luzia.

*As informações são da Rádio Campina FM.