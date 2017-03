Secretária faz esclarecimentos sobre discurso que gerou polêmica na CMCG

foto: Secom/PB

A secretária executiva de juventude da Paraíba, Priscila Gomes, durante sessão especial realizada na Câmara Municipal de Campina Grande(CMCG), na úlima quinta-feira, em homenagem às mulheres, teceu críticas pelo fato da Assembleia Legislativa da Paraíba, as Câmaras campinense e pessoense não terem aprovado projeto no quesito identidade de gênero.

Entretanto, parlamentares campinenses como João Dantas(PSD) e a presidente da Casa Félix Araújo, Ivonete Ludgério(PSD), discordaram da secretária, que, posteriormente, fez esclarecimentos acerca do seu discurso.

– Para fazer compreender melhor, inclusive, peço desculpas se fui mal compreendida. Em nenhum momento da minha fala fiz a crítica direcionada a essa Casa especifica ou a Prefeitura Municipal de Campina Grande. O que eu trouxe na minha fala foi o contexto nacional que temos, porque passou o projeto de diretrizes e bases pela Câmara Municipal de Campina, Câmara Municipal de João Pessoa, pela Assembleia Legislativa e nenhum desses três espaços foi aprovado justamente no quesito que dizia do ensino da identidade de gênero no âmbito das escolas – esclareceu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.