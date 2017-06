Secretaria de Saúde Estadual vai oferecer serviços no aniversário de Mangabeira

Em comemoração ao aniversário do bairro de Mangabeira, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza nesta sexta-feira (16) e sábado (17), das 16h às 20h, várias ações de promoção à saúde.

Na sexta-feira (16), o evento acontece na Praça da Cidade Verde, em Mangabeira VIII. Já no sábado (17), as ações serão feitas na Praça do Coqueiral, em Mangabeira II.

“Vamos comemorar o aniversário do bairro mais populoso da capital com diversas atividades voltadas à população, lembrando que a saúde é um bem de todos e que é preciso se cuidar sempre. Serão tardes especiais, com oferta de testes rápidos, orientações e contato direto entre as pessoas e os profissionais de saúde”, informou a gerente executiva de Vigilância em Saúde da SES, Renata Nóbrega.

Serviços – Vários serviços, de diversas áreas, serão disponibilizados para a população. Entre os setores da SES, estará a Imunização, ofertando as vacinas contra Hepatite B e Dupla Tetânica.

A Vigilância Ambiental levará o Laboratório de Entomologia (que estuda os insetos) e fará panfletagem informativa sobre dengue, zika e chikungunya.

O Centro Odontológico de Cruz das Armas (COCA), que integra a rede do Estado, trará orientações sobre saúde e higiene bucal com dentista e auxiliar de saúde bucal.

Já o Complexo Hospitalar Clementino Fraga, referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas na Paraíba, vai fazer distribuição de preservativos e gel; panfletagem sobre doenças sexualmente transmissíveis; testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C; e aferição de pressão arterial.