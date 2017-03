Secretaria de Saúde de CG realiza ação no Dia Mundial de Combate a Tuberculose

O Dia Mundial de Combate a Tuberculose acontece nesta sexta-feira, 24 de março. Em Campina Grande a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma ação para marcar a data.

O Serviço de Referência em Tuberculose e Hanseníase realiza um café da manhã para as pessoas atendidas na unidade, uma palestra aberta para todo o público com informações sobre a doença e disponibiliza testes rápidos.

O Serviço de Referência fica na Avenida Rio Branco, no bairro da Prata, número 584. Desde que passou a funcionar neste espaço em 2014, o lugar conta com laboratório para a detecção da doença.

Em 2015 foi implantado o teste rápido que aponta o diagnóstico de tuberculose em apenas duas horas.

Em 2016 foram notificados 132 casos de tuberculose no serviço e em média 900 pessoas são atendidas por mês na unidade. Elas são encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde que identificam os pacientes com a doença para que seja iniciado o tratamento com medicação, disponibilizada no Serviço de Referência, e o acompanhamento da equipe multidisciplinar. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.