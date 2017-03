Secretaria de Saúde de Campina Grande abre inscrições para Residência Médica

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande abriu nesta segunda-feira, 20, o prazo para inscrições do processo seletivo do programa de Residência Médica em Medicina Geral da Família e Comunidade.

As inscrições seguem até o dia 22 e a prova de seleção será realizada no dia 23 de março. Estão sendo oferecidas 5 vagas remanescentes do primeiro edital do programa este ano.

A inscrição deve ser feita no Hospital da Criança e do Adolescente, na Avenida Floriano Peixoto – 992, no bairro do Centenário, das 8h às 12 e das 14h às 16h.

O candidato precisa preencher a ficha de inscrição e de análise curricular, em anexo no edital publicado no Semanário Oficial da Prefeitura do dia 17 de março.

Os interessados precisam ter cursado Medicina em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

É necessário levar currículo profissional, cópia e original do CPF, documento de identificação oficial e pagar uma taxa de R$ 150,00 por meio de depósito em conta bancária do Fundo Municipal de Saúde.

Os cinco candidatos selecionados vão atuar durante dois anos no serviço municipal de saúde em regime de dedicação exclusiva e com jornada de 60 horas semanais. Eles têm direito a uma bolsa auxílio no valor de R$ 3.330,43.

A prova teórica será no dia 23 de março e a análise curricular será feita entre os dias 23 e 24. No dia 28 será divulgado o resultado e entre 29 e 30 será feita a matrícula. O programa terá início a partir do dia 3 de abril de 2017.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande iniciou, em 2013, os programas de residências médicas do município.

O serviço tem residentes em pediatria, ginecologia/obstetrícia, medicina de saúde da família e da comunidade e neonatologia. Desde 2013, o número de vagas para cada especialidade já foi dobrado.

Atualmente são 10 residentes de pediatria, 9 de ginecologia/obstetrícia, 12 de Medicina da Saúde da Família e da Comunidade e 6 de neonatologia, que acompanham os recém-nascidos, os primeiros 28 dias de vida dos bebês.

Os residentes são acompanhados por preceptores que supervisionam o trabalho desenvolvidos, tanto nos hospitais como nas Unidades Básicas de Saúde.

Os recém-formados médicos conseguem colocar em prática os conhecimentos adquiridos na universidade.

Aqueles que fazem a residência com excelência conseguem bonificação em programas de residência de outras especialidades médicas.