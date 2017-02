Secretaria de Educação de Queimadas denuncia descaso da gestão passada

A Secretaria de Educação da cidade de Queimadas, Agreste paraibano, denuncia um descaso com a educação pública municipal, referente à gestão anterior.

Segundo o órgão foram encontradas em um galpão municipal, carteiras escolares quebradas, material didático amontoados, e os livros, comprados com dinheiro público e os enviados pelo MEC, estão mofados e empoeirados.

Segundo a secretária adjunta de Educação, Raquel Castanha, quando o novo gestor assumiu a prefeitura, no dia 01 de janeiro, foi encontrado todo o material nas condições atuais.

– Encontramos as carteiras no estado que estão agora. Temos quase nove mil alunos e estamos com dificuldades. O prefeito já entrou com processo de licitação para compra de novas carteiras, porque as que tem não dá para recuperar – denunciou Raquel Castanha.

A ex-secretária de Educação, Ádria Viana, desmentiu que os objetos foram abandonados na gestão dela.

Segundo ela, houve uma separação de material para servir como reciclagem.

Sobre os livros encontrados no local, ela justificou que são resultado de um acúmulo feito por gestões passadas.

– O MEC manda os livros para o município de acordo com o número de alunos. Para os que faltam, fazemos novos pedidos que chamamos de complemento de livros. A cada ano que chega um complemento de livro a gente passa para o aluno um livro mais atualizado, então essa sobra vai existir em todo lugar – defendeu.

*Com informações da TV Paraíba