Secretaria de Educação de Campina Grande destaca avanços na Educação Especial

No Dia Internacional da Síndrome de Down, instituído para chamar a atenção sobre a necessidade de incluir e dar voz a seus portadores, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação do Município (Seduc), celebra os avanços obtidos nos últimos quatro anos na área da Educação Especial.

Foram ações que contribuíram para a garantia de direitos de crianças e adolescentes não só com a Síndrome, mas também com outros tipos de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou que apresentam necessidades diferenciadas.

Com a compreensão de que a inclusão social só pode ser efetivada através de ações cotidianas, as unidades da rede municipal de ensino que possuem alunos com Síndrome de Down matriculados vão realizar, ao longo da semana, atividades para lembrar a data.

O período será também para conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de promover integralmente a inclusão social de pessoas com necessidades especiais.

Ainda em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, participou da programação realizada nesta terça-feira, 21, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que é conveniada ao município e também atende alunos de outras escolas da Rede Municipal de Ensino.

Ao falar sobre a data, a secretária municipal ressaltou a necessidade em assegurar não apenas o acesso, mas também, a permanência e a progressão dos alunos com necessidades especiais, através da garantia integral do direito à educação.

Ainda sobre as políticas de educação inclusiva, Iolanda destacou a iniciativa da atual gestão em garantir, aos alunos com necessidades especiais, que dependem de outra pessoa para o desenvolvimento de atividades cotidianas, o acompanhamento de um cuidador no período de permanência na unidade educacional.

No início da gestão, a rede municipal contava com apenas um cuidador. Atualmente esse número aumentou para 140 cuidadores.

A secretária também mencionou outras ações exitosas, desenvolvidas na área da Educação Especial, como a preparação das creches e o trabalho de formação de professores e cuidadores para acolher nos berçários da Rede Municipal os bebês que nasceram com a Síndrome Congênita do Vírus Zika.

Outra ação importante, iniciada neste mês, foi a oferta do primeiro Curso de Formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para cuidadores e professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), como forma de facilitar a comunicação com alunos que possuem alguma deficiência auditiva.

Além desses encontros com finalidades específicas, os profissionais da Educação Especial também participam, mensalmente, de outras formações continuadas, com temas importantes para o cotidiano escolar.

No momento, a Prefeitura de Campina Grande possui 24 alunos com Síndrome de Down matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Assim como os demais estudantes com necessidades especiais, eles participam das atividades no turno regular e, de acordo com o perfil de cada aluno, recebem um atendimento complementar nas Salas de Recursos Multifuncionais das escolas, equipadas com brinquedos, materiais lúdicos e outras ferramentas pedagógicas específicas para o Atendimento Educacional Especializado.