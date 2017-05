Secretaria de Assistência Social realiza Ação Intersetorial em Campina

Todos os anos, durante o Maior São João do Mundo, a Secretaria de Assistência Social (Semas) realiza ações que buscam a prevenção e repressão às violações dos direitos da Criança e do Adolescente.

Dentre as ações que irão acorrer no espaço do Parque do Povo e nas festividades que acontecerão nos distritos de Galante e São José da Mata, estão a promoção de campanhas de sensibilização sobre a problemática da violação dos direitos, realização de abordagens sociais para identificação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou que tenham os seus direitos violados.

Garantindo dessa forma o fluxograma de atendimentos através da Ação Intersetorial, que acontece de forma conjunta com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vara da Infância e Juventude, Ministério Público do Trabalho e Secretaria de Saúde e educação.

As abordagens sociais também irão agir no trabalho de conscientização de comerciantes sobre exploração sexual, bem como a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, para que assim a lei possa ser cumprida.

Após a identificação da violação de direitos, haverá o encaminhamento para os serviços da assistência social, para que os identificados possam ser devidamente atendidos pelos serviços que estarão à disposição na base de apoio que ficará situada no Centro Cultural Lourdes Ramalho.

Já as campanhas que antecedem a realização da festa, consistem na distribuição de material gráfico em locais estratégicos como: aeroportos, rodoviárias, hotéis, pousadas e pontos comerciais.

Sendo assim de fundamental importância para a conscientização das pessoas que irão circular pela cidade de Campina Grande, neste período onde o fluxo de pessoas cresce de forma significativa.

Para a gerente da Criança e do Adolescente da Semas, Uélma Nascimento, essa ação intersetorial que acontece no mês de junho é de fundamental importância para a garantia de direitos.

“Essa ação é muito importante e necessária, tendo em vista que ela busca garantir a proteção da criança e do adolescente com abordagens, encaminhamentos e trabalhos de conscientização com barraqueiros.”

Uélma ainda destacou que o trabalho de proteção é sistemático e ocorre o ano todo.”Essa ação que acontece através da Semas, é continua e sistemática buscando garantir a proteção durantes todas as datas do calendário através das nossas equipes.” Finalizou.